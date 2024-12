Selena Gomez garante: ‘Minha carreira musical não vai desaparecer’

Apesar do foco atual em filmes e séries, a artista garantiu que sua trajetória musical permanece ativa

Selena Gomez reafirmou seu compromisso com a música, mesmo enquanto se dedica a projetos de cinema e televisão. Embora tenha conquistado sucesso em suas recentes aparições em “Only Murders In The Building” e no filme “Emilia Perez”, a artista explicou que sua carreira musical não está em pausa definitiva. Ela disse que, apesar de estar empolgada em explorar novas oportunidades no audiovisual, a música continua sendo parte essencial de sua identidade artística e de seus planos futuros.

No entanto, a artista esclareceu que sua pausa temporária na música não significa um abandono definitivo. Ela disse que a música não vai desaparecer e que apenas deixou de lado por um instante.