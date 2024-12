Salão de Baile: This Is Ballroom é o grande vencedor do 32º Festival MixBrasil

Um documentário sobre a cena voguing no Rio de Janeiro, intitulado “Salão de Baile: This Is Ballroom”, ganhou o Coelho de Ouro no 32º Festival MixBrasil. O prêmio foi concedido pelo júri da Mostra Competitiva Brasil como Melhor Longa-Metragem Nacional.

A produção é um mergulho no universo efervescente da cena ballroom do Rio de Janeiro, uma comunidade protagonizada por pessoas pretas e LGBTQIAPN+, que segue a trilha da cultura criada na década de 1970, em Nova York. O documentário é dirigido e roteirizado pelas diretoras Juru e Vitã, e é distribuído pela Retrato Filmes.

A estreia do filme está agendada para 5 de janeiro nos cinemas. O documentário é uma oportunidade para os espectadores se imprimir com a cultura e a diversidade da comunidade ballroom do Rio de Janeiro.