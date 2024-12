Sabrina Sato aparece deslumbrante e apostando na transparência em coletiva

Sabrina Sato está de volta ao comando do programa Masked Singer Brasil, que retorna em janeiro. Ela foi à coletiva de imprensa nos Estúdios Globo para falar sobre o novo cargo, substituindo Ivete Sangalo.

Nesse momento, a apresentadora apostou na tendência da transparência e usou um modelito de Saint Laurent, combinando vestido preto com partes fechadas embaixo. Ela também usou sandálias altas com tiras em preto para fechar o look.

Sabrina contou aos jornalistas que divide a bancada com Tony Ramos e que está feliz e honrada por estar ao lado desse ícone da dramaturgia da TV brasileira. Além disso, ela também apresentará outro programa no Globoplay em 2025, chamado “Minha Mãe Com Seu Pai”, que promete romance e diversão.