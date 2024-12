Ryan Reynolds comenta sobre o futuro de Deadpool no MCU: “Deadpool 4 pode demorar”

Ryan Reynolds, estrela do filme Deadpool, está animado com o sucesso de sua estreia no MCU ao lado de Wolverine, mas não descarta a possibilidade de retorno ao papel em Deadpool 4, mesmo que demore um pouco.

Em entrevista, Reynolds brincou sobre a ideia ao ser perguntado se consideraria fazer outro filme. “Ah, agora, morda sua língua”, disse ele. “Eu adoraria, mas há uma razão pela qual já se passaram seis anos desde o último. Esse tipo de filme consome minha vida inteira, e eu tenho quatro filhos que gostaria de ver mais. Talvez até levá-los e buscá-los da escola”.

Reynolds também expressou o quanto gostou de trabalhar em Deadpool e Wolverine, destacando seu orgulho pela recepção positiva. “Foi uma experiência incrível. Estou imensamente orgulhoso e me sinto muito sortudo por fazer parte disso. Trabalhar com uma equipe tão talentosa foi incrível. É provavelmente o único filme que terminei e me senti triste por ter encerrado. Fiquei genuinamente deprimido”.