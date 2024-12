Russell Crowe teria pedido a Scott para retornar em Gladiador 2: ‘me ressuscite’

Russell Crowe, vencedor do Oscar por sua atuação como Maximus em Gladiador, não retornará para a sequência Gladiador 2. No entanto, o ator neozelandês tentou de todas as formas fazer parte do novo filme, revelando uma curiosa tentativa de retorno junto ao diretor Ridley Scott.

Ridley Scott, diretor do filme original, afirmou que tentou de várias maneiras trazer Maximus de volta ao filme. De acordo com Scott, a ideia surgiu quando ele pediu ao músico Nick Cave para escrever um roteiro que pudesse reverter a morte do personagem de Crowe. No entanto, o desafio apresentado foi impossível, pois Maximus está morto.

Segundo Scott, a conversa com Crowe foi curiosa. O diretor lembrava ao ator que Maximus está morto, mas Crowe insistia em querer voltar “dos mortos”. O personagem Maximus foi assassinado no primeiro Gladiador, após vingar a morte de sua família e matar o imperador Commodus. A sequência se concentrará em Lucius, o filho de Maximus, que também se torna gladiador após ser escravizado.