Rosé do Blackpink aposta em tendência ousada que será destaque em 2025, saiba detalhes

A sobreposição de peças voltou com tudo, e Rosé, do BLACKPINK, apostou na tendência ao adotar o estilo com um toque punk em um evento recente em Seul. A cantora apostou em uma saia assimétrica xadrez com babados, assinada pela marca Collina Strada (US$ 400, aproximadamente R$ 2.328), sobre uma calça jeans modelo wide leg da Acne Studios (US$ 470, cerca de R$ 2.737), criando um visual que mistura elegância e atitude casual.

Esse look reflete uma evolução da tendência popular dos anos 2000, quando vestidos e saias eram usados sobre calças jeans. No entanto, Rosé trouxe uma abordagem moderna e sofisticada, distante da estética puramente Y2K. A escolha do xadrez, somada à modelagem volumosa, adicionou um toque edgy, enquanto o cropped e os acessórios mantiveram o visual leve e divertido.

A tendência de sobreposição é altamente versátil, permitindo adaptações para diferentes estilos, de minimalistas a maximalistas. Além disso, permite criar contrastes, brincar com texturas e trazer mais versatilidade ao guarda-roupa.