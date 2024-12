Rolling Stone indica: 7 novas músicas de rock que você precisa ouvir agora

Lista reúne novas músicas de rock e seus subgêneros lançados nos últimos dias, com destaque para Linkin Park e Spiritbox. As plataformas de streaming democratizaram a estrutura de lançamento musical, tornando difícil encontrar as melhores novidades. Em resposta, a Rolling Stone Brasil lista 7 músicas recém-lançadas que você deve ouvir.

A lista reúne músicas de rock e seus subgêneros disponibilizadas nos últimos 7 dias. O primeiro destaque é o álbum de rock mais comentado das últimas semanas, o “From Zero”, do Linkin Park. A faixa “Two Faced” é uma das mais pesadas do álbum, com Emily Armstrong no vocal e Colin Brittain na bateria.

A lista também inclui outras músicas recém-lançadas, como um título que ainda não foi revelado sobre a banda Spiritbox. Essas músicas devem ser ouvidas, pois características da música moderna.