Rolling Stone indica: 7 novas músicas de rock que você precisa ouvir agora (22/11)

Lista reúne lançamentos do estilo e seus subgêneros disponibilizados nos últimos dias, com destaque para Smith/Kotzen e Opeth

As plataformas de streaming democratizaram a estrutura de lançamento musical. É tanto som chegando ao mesmo tempo que até os ouvidos mais curiosos ficam confusos. Onde encontrar as melhores novidades? Pelo menos no que diz respeito a rock, a Rolling Stone te oferece uma resposta.

A lista abaixo reúne 7 músicas recém-lançadas de rock e seus respectivos subgêneros que você deveria ouvir já. Foram consideradas apenas canções disponibilizadas nos últimos 7 dias. Confira!

Smith/Kotzen — “White Noise”:

A dupla formada pelos guitarristas e vocalistas Adrian Smith (Iron Maiden) e Richie Kotzen (The Winery Dogs, ex-Poison, ex-Mr. Big) está de volta para mais um novo álbum. Black Light / White Noise chega a público no dia 7 de março de 2025, mas já temos a primeira prévia: “White Noise”. A música ganhou um videoclipe com dois brasileiros: o baterista Bruno Valverde (Angra) e a baixista Julia Lag.

Opeth também é destaque na lista.