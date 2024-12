Rock The Mountain divulga datas e line-up da edição 2025

Neste mês, o festival de música Rock The Mountain anunciou as datas da sua edição de 2025. O evento ocorrerá na cidade de Petrópolis, região Serrana do estado do Rio de Janeiro, e durará seis dias, divididos em duas sextas-feiras e dois fins de semana.

A primeira etapa do festival começará em 31 de outubro e seguirá nos dias 1° e 2 de novembro. A segunda parte acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro. De acordo com o anúncio, mais de 100 atrações estão previstas para o evento, incluindo seis artistas já confirmados.

Entre esses seis artistas está Jorj. O festival ainda não revelou mais informações sobre a programação e artistas que irão se apresentar, mas o anúncio destas datas e integrantes do line-up é um sinal de que o Rock The Mountain 2025 está mesmo chegando.