Para a edição de 2025, ambas semanas de shows do Rock the Mountain terão três dias; festival acontecerá em Petrópolis, Rio de Janeiro

Rock the Mountain já divulgou as primeiras atrações para a edição de 2025. O festival contará com Ney Matogrosso, Liniker, BaianaSystem e mais de 100 artistas que ainda serão revelados nos próximos meses.

Além disso, as duas semanas do Rock the Mountain 2025 terão shows em três dias. A pré-venda para o festival está disponível no site da Sympla.