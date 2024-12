Roberto Carlos reúne power trio do rock nacional para especial da Globo

Roberto Frejat, Paulo Ricardo e João Barone estão entre os convidados do show que celebrará 50 anos do vínculo entre cantor e emissora

Para comemorar 50 anos da parceria entre o cantor Roberto Carlos e a emissora TV Globo, o especial da rede está sendo preparado. O objetivo é uma viagem musical pela trajetória de mais de seis décadas do artista.

No âmbito da homenagem à fase Jovem Guarda, um power trio de figuras notórias do rock brasileiro participou do primeiro ensaio da apresentação, realizado no fim de semana. Além de Roberto Frejat, ex-integrante do Barão Vermelho, Paulo Ricardo, do RPM, e João Barone, dos Paralamas do Sucesso.

A informação foi compartilhada pelas redes sociais de Roberto e de Boninho, que dirigirá o especial. A assessoria de imprensa da Globo também confirmou as participações.