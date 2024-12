Richard Gere se desculpa após gesto inusitado em programa ao vivo

Richard Gere, aos 75 anos, se viu no centro de uma situação inusitada durante sua participação no Today Show. Convidado para divulgar a série The Agency, o astro do cinema surpreendeu a apresentadora Savannah Guthrie e os espectadores ao fazer um gesto obsceno ao vivo.

O incidente ocorreu após a exibição de um clipe da série. Ao retornar para o estúdio, Gere mostrou o dedo do meio para Guthrie, deixando a apresentadora visivelmente chocada. “O que você fez?”, perguntou ela. O ator explicou que o gesto fazia parte da cena exibida no clipe, mas que o vídeo havia sido cortado antes do momento. “Sinto muito, mas foi o que eu fiz na cena”, justificou.

Savannah, ainda perplexa, respondeu: “Você fez um gesto obsceno em um programa matinal familiar”. Em tom descontraído, o renomado artista tentou minimizar a situação, mas a apresentadora lamentou: “Ontem a Cher esteve aqui e soltou aquele palavrão com F, então o que diabo aconteceu?”. Apesar das tentativas de minimizar o fato, Richard Gere se desculpou posteriormente pela atitude inapropriada.