Richard Gere relembra o início de sua amizade com Julia Roberts: “Foi mágico para todos nós”

Richard Gere, aos 75 anos, refletiu sobre sua longa amizade com Julia Roberts e como tudo começou antes das filmagens de “Uma Linda Mulher” em 1990, durante uma conversa animada no The Tonight Show com Jimmy Fallon. O ator compartilhou a história por trás do momento decisivo que o convenceu a aceitar o papel icônico de Edward Lewis, destacando a química instantânea com Roberts.

Gere revelou que foi apresentado a Roberts pelo falecido diretor Garry Marshall, que insistiu que os dois se conhecessem antes do início da produção. “Julia tinha feito, eu acho, apenas um filme antes de ‘Pretty Woman’ – ‘Mystic Pizza’. E Gary Marshall disse: ‘Richard, Julia… Ela é boa. Você vai gostar dela.’ Então, ela veio a Nova York, ao meu escritório, e nos encontramos”, contou o ator.

O que aconteceu em seguida é uma das histórias mais memoráveis de sua carreira. “Gary nos deixou sozinhos e ligou cerca de 45 minutos depois. Eu estava no telefone com ele, enquanto Julia, do outro lado da mesa, escreveu algo em um dos meus Post-its. Ela me entregou, e estava escrito: ‘Por favor, diga sim’. Naquele momento, eu disse ao Gary: ‘Acho que acabei de dizer sim’.” Gere disse que Julia Roberts o lembrou desse momento especial durante a cele.