Remake de Lilo & Stitch ganha primeiro teaser

A Disney divulgou o primeiro teaser do live-action de “Lilo e Stitch”. O clipe de 30 segundos apresenta Stitch, a criatura extraterrestre adorável e travessa, aterrorizando um castelo de areia com o cenário paradisíaco do litoral havaiano ao fundo. Não há muitos detalhes sobre a trama do filme.

A sinopse oficial do longa descreve a história como um vínculo improvável entre Lilo, uma menina humana solitária, e Stitch, um alienígena geneticamente modificado, originalmente projetado como uma máquina de destruição. O filme, dirigido por Dean Fleischer Camp, promete trazer uma nova abordagem à amada história, que conquistou o público em 2002 com a animação original.

Já é possível assistir ao teaser do filme no YouTube. O live-action promete uma nova abordagem à história, que é sobre a amizade improvável entre Lilo e Stitch.