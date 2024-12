Rapper Nelly é liberado sem acusações após ser detido em cassino

O rapper Nelly foi revistado e detido em uma “prisão desnecessária”, afirma uma fonte.

O rapper Nelly, vencedor de Grammy, não enfrentará nenhuma acusação após ser detido em um cassino no Missouri em agosto, enquanto tentava sacar seus ganhos. “Não acreditamos que os fatos deste caso justifiquem a emissão de acusações”, afirmou um porta-voz do escritório do Promotor Público do Condado de St. Louis. O advogado de Nelly, Scott Rosenblum, concordou com a decisão: “É o resultado certo”, declarou ele.

Nelly foi detido por um mandado antigo de 2018, referente a uma infração de trânsito por não portar seguro. O advogado Rosenblum negou a alegação policial de que a busca teria encontrado quatro comprimidos de ecstasy com o rapper. Ele também descreveu o oficial que supervisionava a liberação do prêmio como “excessivamente zeloso”.