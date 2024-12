Rafa Kalimann aposta na transparência para curtir o Numanice em São Paulo

Rafa Kalimann compartilhou um visual ousado em São Paulo para curtir o evento Numanice, em que apostou na transparência, uma tendência de moda popular entre as famosas.

Para a noite, Rafa escolheu um conjunto que destacava a transparência, com um cropped de manga longa e uma saia longa de cintura baixa no mesmo tecido. O look moderno e sexy rendeu elogios dos internautas, que ficaram encantados com a beleza e ousadia do visual da influenciadora.

A tendência de moda que Rafa Kalimann apoiou está ganhando força em 2025, quando a sensibilidade e o jogo de mostrar sem revelar completamente estão previstas para dominar a moda. Além disso, várias estrelas, como Zendaya, já estão apostando forte nessa tendência, incluindo vestidos, blusas e calças feitas com tecidos translúcidos em seus looks em eventos e tapetes vermelhos.