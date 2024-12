Quinta do Embaixador recebe gravação do DVD do Sampa Crew

A Quinta do Embaixador, localizada em Guarulhos, abriu as portas para um evento incrível. Sediado na maior casa de shows do município, o espaço recebeu o grupo Sampa Crew, que apresentou um show e gravou um DVD. A noite foi cheia de emoções, com mais de 60 influencers digitais presentes e a imprensa fazendo a cobertura completa do evento.

O local, que tem capacidade para cinco mil pessoas, ficou lotado e os presentes puderam desfrutar de música, comida e bebida durante a gravação do show. Além disso, a Quinta do Embaixador oferece acesso especial e privativo para os artistas, garantindo uma experiência exclusiva para eles.

O empreendimento também conta com um espaço destinado à família, chamado kids, onde os mais jovens podem se divertir e relaxar. A Quinta do Embaixador é um local histórico para o showbiz, oferecendo uma estrutura mega para receber artistas e público, e tornando-se um destino para aqueles que gostam de assistir grandes espetáculos e entretenimento.