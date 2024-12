Queer, novo filme de Luca Guadagnino com Daniel Craig, ganha data de estreia

A Paris Filmes divulgou o trailer nacional e a data de estreia do filme “Queer”, novo trabalho do diretor Luca Guadagnino. O filme contará com as atuações de Daniel Craig e Drew Starkey.

A história segue William Lee, um expatriado americano que vive uma vida solitária em uma pequena comunidade na Cidade do México na década de 1950. A chegada do jovem estudante Eugene Allerton à cidade desperta em Lee a vontade de estabelecer uma conexão significativa com alguém.

O filme é baseado no livro homônimo de William S. Burroughs, e também conta com a participação do brasileiro Henrique Zaga. A data de estreia do filme ainda não foi revelada.