Quando estreia Wicked: Parte 2, sequência do longa com Cynthia Erivo e Ariana Grande?

A primeira parte da adaptação cinematográfica do musical de sucesso da Broadway, Wicked, está em cartaz nos cinemas brasileiros. Porém, essa é apenas a primeira parte do prequel do clássico O Mágico de Oz, de 1939, e os fãs terão que aguardar um tempo para a sequência. A história conta a amizade improvável entre Elphaba, antes de se tornar a Bruxa Má do Oeste, e Glinda, a futura Bruxa Boa do Sul, que se tornam melhores amigas apesar de suas personalidades opostas e diferentes pontos de vista.

O elenco do filme é formado por Cynthia Erivo, que interpreta Elphaba, e Ariana Grande, que interpreta Glinda. Embora a primeira parte do filme já esteja disponível, os fãs terão que aguardar um tempo para a sequência do longa-metragem.