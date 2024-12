Qual foi o orçamento do remake live-action de Branca de Neve?

Produção da Disney chega aos cinemas em março de 2025

O aguardado remake live-action de “Branca de Neve” da Disney, que será lançado em 2025, já alcançou um orçamento impressionante de US$ 269,4 milhões. A informação refere-se aos custos do filme até o final de 2023, antes de incluir despesas com publicidade e refilmagens.

A nova adaptação será estrelada por Rachel Zegler, conhecida por “Amor, Sublime Amor” e “Shazam! Fúria dos Deuses”, no papel de Branca de Neve, e por Gal Gado, que dará vida à Rainha Má. A direção está nas mãos de Marc Webb, responsável por “O Espetacular Homem-Aranha”. Além disso, o longa contará com músicas inéditas compostas pela dupla Benj Pasek e Justin Paul, conhecidos pelos sucessos “La La Land” e “O Rei do Show”.

Baseada no conto clássico dos Irmãos Grimm, “Branca de Neve e os Sete Anões” foi lançado originalmente em 1938 como o primeiro longa-metragem animado da Disney, tornando-se um clássico da Disney.