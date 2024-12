Quais são os errinhos mais comuns na maquiagem? Saiba tudo para não cometer

Quais são os errinhos mais comuns na maquiagem?

Quando se trata de maquiagem, cada detalhe faz diferença. Mesmo quem já tem prática pode acabar cometendo alguns deslizes sem perceber. Alguns errinhos podem acabar arruinando todo o visual.

O primeiro erro (e um dos mais comuns!) é ignorar a preparação da pele. Uma pele limpa e bem hidratada garante que a maquiagem dure mais e tenha um acabamento bonito. Use sempre um bom hidratante e, se possível, um primer para suavizar os poros e controlar a oleosidade. Essa etapa é essencial para que a make não “craquele” e nem fique com aspecto “empapado” ao longo do dia. Vale ressaltar também que não preparar a pele pode causar o entupimento dos poros, causando problemas de acne e espinhas – o que não vai ser nada legal a longo prazo.

A base pode ser a melhor amiga — ou a pior inimiga — de uma maquiagem. Além da cor, é fundamental escolher um produto que se adapte ao seu tipo de pele. Bases para peles oleosas costumam ser mais secas e opacas, enquanto as de peles secas têm um acabamento mais hidratante. Fazer o teste no próprio rosto ou no maxilar é uma dica para não errar na tonalidade. O pó ajuda a selar a maquiagem e tirar o conhecimento da escolha dos produtos.