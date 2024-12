Quais músicas Margot Robbie ouvia para chorar em O Lobo de Wall Street?

O Lobo de Wall Street foi o primeiro grande filme de Margot Robbie em Hollywood; depois, ela estrelou Esquadrão Suicida (2016) e Barbie (2023)

Margot Robbie obteve o primeiro grande papel em Hollywood ao interpretar Naomi Lapaglia no filme “O Lobo de Wall Street”. Esta performance exigiu uma grande carta dramática e cômica da atriz australiana. Para filmar cenas onde ela precisava chorar, Margot Robbie ouvia músicas específicas.

Ao longo dos anos, a artista falou sobre os bastidores do filme. Uma vez, ela revelou que bebeu algumas doses de tequila para lidar com o nervosismo de filmar cenas de nudez. “Não vou mentir, tomei algumas doses de tequila antes daquela cena porque estava nervosa – muito, muito nervosa”, disse em uma gravação do BAFTA: A Life In Pictures.