Produtores da Gullane defendem mistura entre música e cinema: “Reinventar a cultura brasileira”

Conversamos com os produtores da animação brasileira Arca de Noé e do documentário sobre a última turnê de Milton Nascimento.

A produtora Gullane consolidou-se como uma produtora que não apenas cria, mas também preserva e transforma a cultura brasileira por meio do audiovisual. Dois de seus projetos mais recentes – a animação Arca de Noé, inspirada no álbum de Vinícius de Moraes, e o documentário Milton Bituca Nascimento, previsto para estrear em 2025 – são exemplos desse compromisso com as artes brasileiras.

Em entrevista, os sócios da produtora, Fabiano e Caio Gullane, compartilharam detalhes sobre a relação da produtora com a música e como ela funciona tanto na animação de Sérgio Machado (Cidade Baixa) e Alois Di Leo (Caminho dos Gigantes) quanto no documentário sobre a última turnê de Milton Nascimento.