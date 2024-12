Primeiro episódio de “Amor da Minha Vida” será exibido nas redes sociais

A série “Amor da Minha Vida”, estrelada e codirigida pela Bruna Marquezine, está disponível no Disney+, mas para que os espectadores não sejam assinantes da plataforma, é possível conhecer a novidade gratuitamente nas redes sociais. O primeiro episódio da série será exibido em uma live exclusiva no perfil oficial do Disney+ no TikTok, a partir das 17h de sexta-feira (22), com reexibições até 20h. A transmissão é direcionada ao público maior de 18 anos e é uma oportunidade única para os fãs assistirem ao conteúdo de forma interativa e em tempo real.

“A novidade conta a história de Bia, interpretada por Bruna Marquezine, e Victor, interpretado por Sérgio Malheiros, dois amigos inseparáveis, enfrentando as dificuldades da vida e as desilusões do amor em meio a uma jornada de amadurecimento e conexão.”