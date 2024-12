Prêmio eSports Brasil anuncia atrações musicais que vão embalar cerimônia de 2024

Noite de gala da maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina contará com apresentações de artistas como WIU, Azzy, Rincon Sapiência, Zeeba e Pocah

A cerimônia do Prêmio eSports Brasil (PeB) 2024 promete muita emoção para os fãs de esportes eletrônicos e uma playlist de peso para embalar essa noite especial. No dia 12 de dezembro, a maior premiação do segmento na América Latina revelará os grandes vencedores da edição desse ano e contará com apresentações de artistas de destaque na atualidade, como WIU, Azzy, Rincon Sapiência, Zeeba e Pocah.

O Prêmio eSports Brasil chega à sua oitava edição em seu melhor momento, preparando-se para uma noite de gala em que a música fará companhia às cerimônias e aos fãs que vêm a celebrar a excelência nos esportes eletrônicos.