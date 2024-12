Post Malone anuncia ‘The Big Ass Stadium Tour’ para 2025 com Jelly Roll e Sierra Ferrell

Turnê passará por 25 estádios nos Estados Unidos e Canadá a partir de abril

Post Malone anunciou detalhes de sua nova turnê, a Big Ass Stadium Tour, que começará em 29 de abril de 2025, no Rice-Eccles Stadium, em Salt Lake City. A turnê terá 25 apresentações confirmadas e passará por grandes estádios nos Estados Unidos e Canadá, com participações especiais de Jelly Roll e Sierra Ferrell em grande parte das datas.

Os shows incluirão músicas do sexto álbum de estúdio, F-1 Trillion, e sucessos anteriores de sua carreira. O álbum tem influências do country e inclui a faixa I Had Some Help. A turnê será encerrada no dia 1º de julho, em San.