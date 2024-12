Por que show do Manowar no Rio de Janeiro foi cancelado e como pedir reembolso

A empresa responsável pela organização do show do Manowar no Rio de Janeiro anunciou o cancelamento do evento, que estava previsto para ocorrer nesta terça-feira, 26. Segundo a empresa, o cancelamento é devido à baixa venda de ingressos na cidade. Todos os clientes impactados serão reembolsados até 12 de dezembro de 2024. O comunicado foi divulgado no Instagram, com comentários restritos.

A empresa, a Rider2, pediu que os fãs interessados em receber mais informações sobre o processo de reembolso entrem em contato por meio do e-mail [email@rider2.com.br](mailto:email@rider2.com.br).

O cancelamento ocorre em razão da baixa procura por ingressos para o show no Rio de Janeiro, o que fez com que a empresa tivesse que tomar essa medida. Embora o anúncio tenha causado decepção para os fãs que estavam ansiosos para ver o show, a empresa tem trabalhado para garantir que os clientes sejam reembolsados o mais rápido possível.