Por que Rebecca Hall se arrepende de ter pedido desculpas por trabalhar com Woody Allen

O diretor foi acusado pela filha Dylan Farrow de abuso sexual. A atriz Rebecca Hall trabalhou com o diretor Woody Allen em dois filmes, Vicky Cristina Barcelona (2008) e Um Dia de Chuva em Nova York (2019). No ano de 2018, Hall se desculpou por ter trabalhado com Allen em meio ao movimento Time’s Up, contra a violência sexual em Hollywood.

No entanto, em uma entrevista recentemente publicada, Hall demonstrou arrependimento pelo pedido de desculpas. Ela disse que “meio que me arrependo de ter feito aquela declaração, porque não acho que é responsabilidade dos atores dele falar sobre essa situação”. Além disso, Hall também afirmou que “é incomum fazer declarações públicas sobre qualquer coisa” e que não gostaria de continuar fazendo isso.

Isso significa que Hall se arrepende de ter pedido desculpas por ter trabalhado com Allen, afirmando que não é responsabilidade dos atores comentarem sobre o assunto.