Por que o System of a Down não deve mudar integrantes, segundo Serj Tankian

Cantor chegou a recomendar no passado que seus colegas procurassem outra pessoa para sua vaga, mas ideia parece ter sido descartada

Serj Tankian, vocalista da banda System of a Down, relata em sua autobiografia “Down with the System” que chegou a sugerir que seus colegas procurassem outro vocalista para substituí-lo. A situação ocorreu na década passada, quando Tankian estava cansado das turnês e em conflito criativo com o guitarrista Daron Malakian. De acordo com o relato de Tankian, ele era o principal impeditivo para a sequência da banda em plena atividade, e apenas ocorriam shows esporádicos.

No entanto, após alguns anos, Tankian parece ter mudado de ideia e agora acredita que o grupo não deve ter alteração de integrantes. Em uma entrevista, ele destacou que a dinâmica de uma banda com três outros membros é única e que o System of a Down não precisa de mudanças. Isso indica que a ideia de Tankian sobre encontrar outro vocalista foi descartada, e que a banda continuará com a formação atual.