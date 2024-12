Por que Matthew McConaughey trocou Hollywood pelo Texas e rejeitou US$ 14,5 milhões?

Ator explica decisão de abandonar comédias românticas e buscar papéis mais desafiadores

Matthew McConaughey compartilhou detalhes sobre sua decisão de abandonar Hollywood e se mudar para o Texas em busca de novos desafios na carreira. O ator se sentia preso ao rótulo de “rei das comédias românticas” e decidiu dar um basta, recomeçar do zero e se voltar para papéis mais desafiadores.

O ator revelou que o desejo de explorar novos papéis o levou a recusar projetos altamente lucrativos. Ele explicou que, ao se estabelecer com a família no estado, fez um pacto com sua esposa: “Não vou voltar a trabalhar a menos que me ofereçam os papéis que quero. E esses papéis não serão comédias românticas.”

A decisão foi arriscada, mas McConaughey acreditava que precisava sair de sua zona de conforto. Ele considerou até mudar de profissão, e pensou na possibilidade de dar aulas, estudar para ser maestro ou até se tornar.