Por que Liam Gallagher não gosta de ver jogos do Manchester City no estádio

Segundo Liam, o motivo é o clima do atual estádio do Manchester City, o Etihad Stadium, que substituiu o clássico Maine Road em 2003. Ele considera que o ambiente é muito diferente e não gosta disso. Em entrevista anterior, Liam expressou sua opinião com o sarcasmo de sempre.

