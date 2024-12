Por que Daniel Day-Lewis recusou atuar em Entrevista com o Vampiro?

Segundo o diretor Neil Jordan, Daniel Day-Lewis foi uma sugestão do estúdio; ator não se interessou em nenhum momento pelo projeto

Um dos grandes filmes da carreira de Tom Cruise e Brad Pitt, “Entrevista com o Vampiro”, quase teve um elenco diferente. Durante a pré-produção, Daniel Day-Lewis foi sondado para estrelar a produção dirigida por Neil Jordan.

Neil Jordan relembrou que Daniel Day-Lewis foi uma sugestão do estúdio, no entanto, o ator não se interessou em participar do projeto. Apesar disso, o filme foi um sucesso crítico e comercial, recebendo indicações em duas categorias do Oscar 1995: Melhor Trilha Sonora e Melhor Direção de Arte.