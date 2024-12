Popload Festival anuncia primeira atração da edição de 2025

A nona edição do Popload Festival em São Paulo contará com a participação da cantora, compositora e pianista americana Norah Jones.

A primeira atração confirmada da edição de 2025 do festival foi anunciada pelo Popload na terça-feira, 26. Norah Jones, vencedora de nove Grammy Awards, retorna ao Brasil após seis anos de sua última turnê no país. Ela é uma das maiores audiências no mundo e retorna ao Brasil para participar do festival.

O festival estará acontecendo no dia 31 de maio de 2025 na área externa do Auditório Oscar Niemeyer, no Parque Ibirapuera, em São Paulo.