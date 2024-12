Poliana Rocha posta foto antiga com Leonardo “Meus 20 e poucos aninhos”

Poliana Rocha, esposa do cantor sertanejo, aproveitou suas redes sociais para recordar o início da sua história de amor com Leonardo. Ela compartilhou uma foto antiga do casal, surpreendendo a todos com a lembrança nostálgica.

Durante um registro de mais de duas décadas atrás, Poliana aparece ao lado de Leonardo usando um biquíni branco. Na legenda, ela destacou o momento especial: “Eu e meus 20 e poucos aninhos”. Poliana revelou detalhes sobre o início da sua relação com o cantor, afirmando que conheceu Leonardo aos 15 anos e começaram a namorar quando ela tinha 17. Desde 1995, eles vivem juntos como marido e mulher e têm um filho, o cantor Zé Felipe, que segue os passos do pai na música.

Neste mesmo dia, Leonardo celebrou o aniversário da esposa, Poliana, com uma surpresa romântica que incluiu rosas vermelhas e uma cesta de chocolates. Na legenda da publicação, o cantor expressou todo o carinho que sente pela parceira: “Hoje é o dia da pessoa mais especial da minha vida. Parabéns, meu amor, Poliana! Que alegria poder celebrar a vida ao seu lado. Desejo vida longa com muita saúde. Deus te abençoe”.