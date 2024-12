PlayStation oferece descontos inéditos em consoles, acessórios e jogos na Black Friday

A PlayStation lançou sua aguardada campanha de Black Friday com promoções para console, acessórios, assinaturas e jogos. As ofertas começam em 19 de novembro e se estendem até 2 de dezembro no varejo físico, com a PlayStation Store mantendo os descontos até 5 de dezembro.

Entre as promoções, o PlayStation 5 terá descontos de até R$ 700, enquanto o PlayStation VR2 pode ser adquirido com redução de até R$ 1.500 no preço original. O Pack PlayStation 5 Edição Digital (Modelo Slim), que inclui os jogos Returnal e Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão, estará disponível por R$ 3.299,90, um desconto considerável em relação ao preço original.

A PlayStation também oferece descontos para acessórios, como o controle DualSense com 20% de desconto, a partir de R$ 399,90. Além disso, o headset Pulse Elite estará disponível por R$ 899,90 e os earbuds Pulse Explore, com preço reduzido para R$ 1.149,90.