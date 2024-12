Planeta Atlântida revela atrações da edição 2025

Nesta terça-feira, o Planeta Atlântida revelou as atrações da 28º edição do festival, que ocorrerá nos dias 31 de janeiro à sexta-feira e 1º de fevereiro de 2025, na Saba, na praia de Atlântida.

O maior festival da região Sul do Brasil tem um line-up variado com os mais diversos gêneros musicais. A gaúcha Luísa Sonza, natural do Rio Grande do Sul, é uma das confirmadas.

Além da estrela pop, Ana Castela e Anitta, dois dos principais nomes do sertanejo e funk, respectivamente, marcam presença no evento. A boiadeira Ana Castela chega como estreante, enquanto a dona do hit “Envolver” retorna após um hiato de cinco anos.

O trapper Mat também fará parte do lineup do festival.