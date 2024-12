Planeta Atlântida anuncia Anitta, Natiruts e Matuê em 2025; veja o line-up completo

A próxima edição do Planeta Atlântida já tem data para ocorrer: 31 de janeiro e 1º de fevereiro de 2025, no litoral norte gaúcho. A organização divulgou o line-up do evento, que apresentará uma mistura de ritmos musicais como pop, funk, pagode, trap/rap, sertanejo, reggae, rock e música eletrônica.

Entre os nomes que se apresentam no Planeta Atlântida estão Anitta, Natiruts, Matuê, Ana Castela e Luísa Sonza. Além disso, Armandinho participará do evento pela 17ª vez. O rap também estará bem representado, com shows de Matuê e Caio Luccas, além de outros nomes como Teto e Wiu.

Este ano, o festival promete uma grade variedade de ritmos e estilos musicais, garantindo um show divertido para os fãs.