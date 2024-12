Pitty confronta mulher que jogou bebida nela durante show: ‘Levanta a mão aí, bonita’

A cantora e compositora Pitty passou por uma situação desagradável durante uma apresentação na cidade de Santo André, na Região Metropolitana de São Paulo, na última quinta-feira. Uma mulher alcoolizada na plateia arremessou bebida na artista e em alguns membros de sua equipe. Pitty, que conversava com a plateia no momento da incidente, reagiu imediatamente, dizendo: “Vocês estão à vontade aí? Não tanto, não tanto”. Ela continuou: “Mas vamos continuar nessa vibe de curtir com respeito ao próximo. Quem quiser continuar na roda, fique à vontade, estamos juntos aqui e vamos seguir o nosso baile”. Em seguida, a cantora direcionou a fala ao mezanino, onde estava a mulher que jogou bebida no palco, e disse: “Levanta a mão aí a coisa bonita que jo”.