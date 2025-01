Piada sobre casamento de Jennifer Lopez e Ben Affleck causa reações na internet

O casamento entre a cantora Jennifer Lopez e o ator Ben Affleck, que chegou ao fim em agosto de 2024, tornou-se tema de uma piada ousada durante a cobertura da festa de ano novo na Times Square, em Nova York. A comediante Whitney Cummings fez a brincadeira ao vivo, ao participar da transmissão da CNN ao lado dos apresentadores Andy Cohen e Anderson Cooper. A fala inesperada gerou diversas reações, tanto dos colegas quanto da audiência.

A comediante Whitney Cummings discordou do balanço negativo de 2024 e disse que as pessoas se uniram nesse ano. Em seguida, ela fez uma piada sobre o relacionamento entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, afirmando que como nação, os brasileiros préferem ver a J-Lo em um relacionamento tóxico do que em um show.

A frase provocou reações imediatas no estúdio. Os colegas e a audiência reagiram com surpresa e riso. A repercussão também foi rápida nas redes sociais, dividindo opiniões. Alguns internautas elogiaram o tom bem-humorado da comediante, enquanto outros demonstraram descontentamento com a piada.

A piada gerou uma onda de reações mistas, com alguns opinando que foi uma brincadeira ousada e achando que foi uma piada mal-feita.