Pharrell Williams nega indireta para Taylor Swift sobre apoio a Kamala Harris

Pharrell Williams negou ter mandado indireta a Taylor Swift quando foi perguntado sobre política durante entrevista ao Hollywood Reporter. Ele criticou celebridades que apoiam candidatos sem mencionar nomes e não assumiu posicionamento. No entanto, em entrevista à GQ, ele esclareceu sua declaração e disse que a sua crítica não era direcionada à Taylor Swift.

Quando foi perguntado sobre a crítica que pareceu ser uma indireta para Taylor Swift, Pharrell Williams argumentou que as celebridades são habilidosas em colocar uns contra os outros. Ele revelou que mesmo assim é fã de Taylor Swift e que ocasionalmente usa camisetas da cantora. “Eu amo Taylor Swift. Ela sabe disso. Na verdade, comprei uma camiseta da Taylor Swift e andava por aí com ela enfiada no jeans. Eu a amo. Eu amo as pessoas, cara. Aquilo foi coisa de troll de e.”