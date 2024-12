Pete Townshend não entende por que Taylor Swift precisa trabalhar tanto

Guitarrista do The Who considera cantora como uma rockstar da atualidade, mas não consegue compreender motivo de turnês tão longas

A trajetória do The Who não é marcada por longas turnês. Desde a primeira metade da década de 1970, o número de shows da banda diminuiu, com exceções isoladas. Por isso, Pete Townshend não entende por que artistas mais jovens, como Taylor Swift, e até contemporâneos, como os Rolling Stones e Bob Dylan, precisam se dedicar tanto aos shows.

Pete Townshend simplesmente não entende por que esses artistas precisam se dedicar tanto aos shows. Seja pela quantidade de apresentações, seja pela duração, mais de 3 horas por espetáculo. A experiência do guitarrista e compositor do The Who, com 79 anos, é completamente diferente da do resto da indústria musical.

Ele expressou seu questionamento em entrevista recente, demonstrando sua confusão com a situação. Ele apenas não entende por que essa necessidade de dedicar tanto tempo e paciência para turnês.