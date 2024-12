Pete Townshend fala sobre depressão: “acordo com pensamentos suicidas”

Guitarrista do The Who revela táticas curiosas para sentir-se melhor e alega dispensar terapia, mas reforça: “isso não necessariamente funcionará para você”.

Pete Townshend, guitarrista do The Who, fala abertamente sobre questões de saúde mental há décadas. Sua luta contra a depressão continua mesmo estando longe das drogas desde os anos 1980. Ele compartilhou mais detalhes sobre essa questão em recente entrevista, revelando que, todos os dias ao acordar pela manhã, tem pensamentos “realmente suicidas”. Segundo ele, esses pensamentos são parte da “depressão química” que vive com.

Para lidar com a situação, Pete Townshend começou a buscar alternativas. Uma delas é acordar ainda de madrugada, entre 2h e 5h, pois isso o faz sentir-se “no estado em que estava no dia anterior”. Ou seja, a sensação de “reinício” é que deixa o músico triste.