Pedido de Rebel Wilson para arquivar processo de difamação é negado

Os produtores do filme alegaram que Wilson os acusou falsamente de peculato e assédio sexual

Os produtores do filme “The Deb” processaram a atriz Rebel Wilson em julho, após ela postar um vídeo nas redes sociais acusando-os de desvio de verbas e assédio sexual. Ela também alegou que os produtores estavam tentando sabotar a estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto.

A ação por difamação contra Rebel Wilson superou um obstáculo importante esta semana, após um juiz negar o pedido de Wilson para arquivar o caso. Os produtores do filme, Amanda Ghost, Gregor Cameron e Vince Holden, alegam que Wilson os acusou falsamente de peculato e assédio sexual. Agora, o processo continuará adiante.

É preciso lembrar que a atriz Rebel Wilson havia alegado que os produtores do filme estavam tentando sabotar a estreia do filme no Festival Internacional de Cinema de Toronto, e que havia um desvio de verbas. Agora, é responsabilidade do juiz resolve o caso.