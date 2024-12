Paula Fernandes responde rumores de ser antipática

Paula Fernandes usou suas redes sociais para desabafar sobre a fama de antipática que a persegue e rebater os rumores de que não seria uma pessoa solícita. A cantora expressou seu descontentamento com os comentários e decidiu se manifestar pela primeira vez sobre o assunto.

“Estou de saco cheio disso! Não tem prova nenhuma de que sou antipática. Ninguém tem vídeo mostrando isso. Já chega desse disse-me-disse”, disse Paula, visivelmente irritada. Ela revelou que a situação a incomoda há anos e não entende de onde surgiu esse boato. “Parece até um boicote”, desabafou.

A cantora explicou que seu comportamento discreto e tímido pode ter gerado essa impressão equivocada. “Eu sou mais reservada e só me solto com quem já convivo há mais tempo. Sou introvertida, e lidar com muitas pessoas é difícil para mim”, esclareceu. Ela pediu que a deixassem em paz, pois isso tem atrapalhado muito sua vida. “Já deu, né? Deixem minha vida em paz, porque isso tem me atrapalhado muito”, afirmou.