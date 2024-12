Paul Mescal não liga de conhecer Rei Charles: ‘Sou irlandês, não está na lista de prioridades’

Rei Charles apareceu na estreia de Gladiador 2, estrelado por Paul Mescal e dirigido por Ridley Scott, em Londres, na Leicester Square.

O ator Paul Mescal conheceu o Rei Charles III do Reino Unido durante a estreia do filme Gladiador 2 em Londres, na Leicester Square. O evento ocorreu dia 13 de novembro de 2024 e ajudou a arrecadar dinheiro para a Film and TV Charity.

Durante uma entrevista, Paul Mescal foi questionado sobre o encontro com o Rei Charles e disse que estava surpreso com o encontro. No entanto, não pareceu se importar muito.