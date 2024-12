Pâmela Tomé revela desafios ao interpretar Xuxa em minissérie sobre Senna

A Netflix estreia em 29 de novembro a minissérie “Senna”, uma produção que aborda a vida e a trajetória do piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna, morto tragicamente em 1994 após um acidente no GP de San Marino, em Ímola. A minissérie combina ficção com eventos reais para retratar não apenas os feitos esportivos do piloto, mas também seus relacionamentos pessoais, incluindo os romances com Lilian Vasconcellos, Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu.

Com direção de Vicente Amorim e um elenco que inclui Gabriel Leone no papel principal, a minissérie promete trazer à tona momentos icônicos da vida do piloto, explorando seu lado humano e emocional.

Pâmela Tomé, escalada para viver Xuxa Meneghel, compartilhou detalhes sobre o intenso processo de preparação para o papel. A atriz revelou que sentia uma conexão especial com a personagem antes mesmo de ser selecionada para a produção. “Eu queria muito esse papel. Quando soube dos testes, me preparei com todo o coração. Foi uma grande responsabilidade, pois a Xuxa tem um impacto cultural imenso e uma memória afetiva para diversas gerações”, contou.

Para a construção da personagem, Pâmela passou por uma transformação para se aproximar da personalidade e das características físicas de Xuxa Meneghel.