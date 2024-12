P. Diddy pagou para usar celular de outros detentos na prisão, dizem promotores

Rolling Stone teve acesso a um novo documento em que os agentes descrevem tentativa de obstruir justiça e pedem que fiança seja novamente rejeitada

O rapper Sean “Diddy” Combs, preso desde setembro, estaria violando intencionalmente as regras da prisão. De acordo com um novo documento judicial, os promotores do Distrito Sul de Nova York alegam que Diddy pagou outros detentos para usar os telefones deles e instruiu seus familiares a postarem mensagens “cuidadosamente elaboradas” nas redes sociais.

Esses atos teriam sido parte de um esforço de Diddy para influenciar a opinião pública e obstruir a justiça antes do próximo julgamento. O artista teria usado as contas telefônicas para comunicar-se com o exterior e manipular a opinião pública.