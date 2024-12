Ouvimos From Zero, novo álbum do Linkin Park; saiba o que esperar [RESENHA]

O primeiro álbum da nova formação do Linkin Park chega na sexta-feira (15). O novo trabalho, intitulado “From Zero”, marca a estreia da vocalista Emily Armstrong e do baterista Colin Brittain, que substituem Chester Bennington e Rob Bourdon, respectivamente. Além da dupla estreante, o grupo contará com Mike Shinoda, Joe Hahn, Dave “Phoenix” Farrell e Brad Delson.

Mike Shinoda, músico e membro do Linkin Park, declarou que o título “From Zero” faz menção ao início humilde do grupo e à sua jornada atual. Ele afirma que a música é uma revisitação do legado do Linkin Park, compila elementos de trabalhos anteriores e apresenta uma nova direção musical.

O álbum “From Zero” é o primeiro da nova formação do Linkin Park e esperava ser um momento importante para o grupo.