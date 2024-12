Ouça a única gravação de Axl Rose em 2024

Vocalista do Guns N’ Roses participou de uma regravação ao lado de um de seus ídolos: o guitarrista Michael Schenker

O vocalista do Guns N’ Roses, Axl Rose, manteve a atividade baixa em 2024, com apenas duas aparições públicas para participar de shows de Billy Joel nos Estados Unidos. No entanto, Rose não está completamente parado, pois também se envolveu em uma regravação com um de seus ídolos, o guitarrista Michael Schenker.

Guns N’ Roses não teve um ano muito movimentado em 2024, após atividades intensas de turnê nos últimos tempos. Os integrantes da banda, incluindo Duff McKagan, que está promovendo o disco “Lighthouse” (2023), e Slash, que lançou o álbum de blues “Orgy of the Damned” (2024) com sua banda solo, têm se dedicado a projetos paralelos.

A participação de Rose na regravação com Schenker é um sinal de que o vocalista ainda está ativo, apesar de não ter tido um ano muito movimentado.