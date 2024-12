Os cinco melhores penteados para as festas de fim de ano

Falta cerca de um mês para as festas de fim de ano e a busca pelo visual estiloso já começou a ganha força. Além dos looks, os penteados desempenham um papel essencial para completar o look.

As principais tendências de penteados para as festas de fim de ano são o coque baixo, o rabo de cavalo com ondas marcadas e as tranças. O coque baixo é classicamente sofisticado, perfeito para festas formais, e pode ser finalizado com spray de brilho para um acabamento impecável.

O rabo de cavalo é uma opção versátil e prática que combina bem com looks casuais ou mais elaborados, e pode ser personalizado com ondas marcadas para um toque glamouroso. Além disso, as tranças são uma tendência que continua dominando o cenário da beleza, com opções como box braids, tranças embutidas ou no estilo “coroa” para quem quer fugir do óbvio.

Para quem prefere cabelos soltos, acessórios como presilhas com pedrarias, tiaras e grampos brilhantes são aliados indispensáveis para transformar penteados simples em looks dignos de festa. Outra opção é o efeito molhado, que voltou com força com uma vibe ousada e contemporânea, ideal para festas noturnas.

Com a chegada do Ano Novo, a escolha da cor certa para a virada sempre ganha destaque, e além do tradicional branco, diversas trends nas redes sociais expl por opções mais inovadoras e ousadas.